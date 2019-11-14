Суд не позволил налоговой взыскать с сети магазинов «Северный градус» 17 млн рублей

14.11.2019 [Экономика]

Арбитражный суд Вологодской области признал незаконным доначисление 17 миллионов рублей налоговых платежей череповецкому ООО «Рандеву», владеющему сетью магазинов «Северный градус». В материалах дела говорится, что в 2017 году налоговая инспекция проводила проверку деятельности организации за 2013-2014 годы.

«В ходе проверки налоговая инспекция установила, что Общество необоснованно применяло упрощенные системы налогообложения, поскольку использовало схему дробления бизнеса совместно с взаимозависимыми и подконтрольными организациями - ООО «Рандеву и Компания» и ООО «Рандеву Плюс» и, тем самым, искусственно занижало число работников, торговые площади, получаемые доходы», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инспекция сочла такую модель ведения бизнеса незаконной и начислила фирме более 17 миллионов рублей налоговых выплат. Общество обратилось с жалобой в арбитражный суд, который признал решение налоговой инспекции недействительным.

«Суд пришел к выводу о разумности и экономической обоснованности выбранной Обществом модели ведения бизнеса, которая преследовала цель снижения корпоративного и лицензионного рисков», - отмечают в пресс-службе.

Решение суда вступило в законную силу.

Тэги: магазины, алкоголь

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