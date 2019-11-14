Новый интернет-портал службы занятости населения заработал в Вологодской области

Скриншот главной страницы портала

В Вологодской области заработал интерактивный портал службы занятости населения. С помощью него жители смогут получать информацию о социальных выплатах, ознакомиться с региональным банком вакансий, разместить резюме на портале. Работодатели же получили возможность без личного посещения органов службы занятости населения области отправлять требуемые отчеты и сведения о потребности в работниках.

Размещенную на портале информацию можно также найти в мобильном приложении «Работа всем» (работает на базе операционных систем Android и iOS, доступно для бесплатного скачивания в Google play и App Store). При этом работавшее ранее приложение «Топ – 100 вакансий Вологодской области» с 15 ноября выводится из эксплуатации.