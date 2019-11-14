Новый интернет-портал службы занятости населения заработал в Вологодской области

14.11.2019 [Общество]
Новый интернет-портал службы занятости населения заработал в Вологодской области

Скриншот главной страницы портала

В Вологодской области заработал интерактивный портал службы занятости населения. С помощью него жители смогут получать информацию о социальных выплатах, ознакомиться с региональным банком вакансий, разместить резюме на портале. Работодатели же получили возможность без личного посещения органов службы занятости населения области отправлять требуемые отчеты и сведения о потребности в работниках.

Размещенную на портале информацию можно также найти в мобильном приложении «Работа всем» (работает на базе операционных систем Android и iOS, доступно для бесплатного скачивания в Google play и App Store). При этом работавшее ранее приложение «Топ – 100 вакансий Вологодской области» с 15 ноября выводится из эксплуатации.

«Мобильное приложение дает возможность гражданам выполнять поиск вакансий и сохранять понравившиеся в отдельный список «Избранное», а также получать подборки новых вакансий, приглашения на собеседования от работодателей, уведомления о поданных заявлениях на получение услуг в электронном виде через Интерактивный портал и др.» - сообщает сайт департамента занятости населения Вологодской области.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде разваливается Горбатый мост
Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
723 дачных участка затоплены в Вологде
Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами
В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц
Житель Вологды подозревается в убийстве жены, которая хотела с ним развестись
Череповчанин варил дезоморфин в своей квартире
Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно
14.11.2019 [Происшествия]

В Белозерске при ликвидации ЧП со скважиной сломалась бурильная машина

1171
0
14.11.2019 [Происшествия]

В Череповце будут судить двух подростков, грабивших на улице других детей

517
1
13.11.2019 [Происшествия]

В Вологде девятиклассница украла банковскую карту учителя и потратила 4 тысячи рублей

853
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый инкубатор для выхаживания новорожденных купили в медсанчасть «Северсталь» в Череповце
К 2024 году Вологодская область должна выйти на 100% переработку заготовленной древесины
Суд не позволил налоговой взыскать с сети магазинов «Северный градус» 17 млн рублей
Новый интернет-портал службы занятости населения заработал в Вологодской области
В Череповце будут судить двух подростков, грабивших на улице других детей
Клиника "РЖД-Медицина" в Вологде снова разместила на своем здании незаконный баннер
Ржавая вода круглый год: жители Грязовца просят депутата Холодова о помощи
 


12.11.2019 [Общество]

Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами

4042
0
14.11.2019 [БлогоVO]

Как повышаются зарплаты у медицинских работников. Наглядно

135
0
14.11.2019 [Обзор Прессы]

Госдума хочет приравнять к СМИ — «иностранным агентам» обычных людей. Всех людей

148
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика