Новый интернет-портал службы занятости населения заработал в Вологодской области

Скриншот главной страницы портала
В Вологодской области заработал интерактивный портал службы занятости населения. С помощью него жители смогут получать информацию о социальных выплатах, ознакомиться с региональным банком вакансий, разместить резюме на портале. Работодатели же получили возможность без личного посещения органов службы занятости населения области отправлять требуемые отчеты и сведения о потребности в работниках.
Размещенную на портале информацию можно также найти в мобильном приложении «Работа всем» (работает на базе операционных систем Android и iOS, доступно для бесплатного скачивания в Google play и App Store). При этом работавшее ранее приложение «Топ – 100 вакансий Вологодской области» с 15 ноября выводится из эксплуатации.
«Мобильное приложение дает возможность гражданам выполнять поиск вакансий и сохранять понравившиеся в отдельный список «Избранное», а также получать подборки новых вакансий, приглашения на собеседования от работодателей, уведомления о поданных заявлениях на получение услуг в электронном виде через Интерактивный портал и др.» - сообщает сайт департамента занятости населения Вологодской области.