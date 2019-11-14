Ржавая вода круглый год: жители Грязовца просят депутата Холодова о помощи

14.11.2019 [Общество]
Ржавая вода круглый год: жители Грязовца просят депутата Холодова о помощи

В общественную приемную депутата ЗСО Антона Холодова обратились жители Грязовца с криком о помощи. Практически во всех домах из кранов течет ржавая вода.

«Мы выехали в Грязовец сразу по нескольким адресам, картина везде примерно одинаковая. В нескольких домах взяли пробы воды, отправили их на экспертизу. Мыться в такой воде не хочется, не то что пить! Как пояснили нам в «Электротеплосети», на данный момент проходит реконструкция. Но при этом людям не сделали даже перерасчета за воду! Не говоря уже об обеспечении жителей нормальной питьевой водой. Стали копать глубже и нашли официальную статистику, от которой мурашки по коже. Плохая питьевая вода – почти во всех районах области! А в Вологде доля населения, которая обеспечена доброкачественной питьевой водой за 2018 год, составила 0%», - рассказывает Антон Холодов.

При этом нужно отметить, что среди взрослого населения и подростков наблюдается рост заболеваний пищеварительной и нервной систем, а также новообразований. Так, по сравнению с 2015 годом, у подростков стали обнаруживать новообразования почти на 50% чаще.

Согласно официальным данным, качество воды страдает во многих районах Вологодской области. В том числе – в Вашкинском, Белозерском, Вытегорском, Грязовецком, Междуреченском, Усть-Кубинском, Кирилловском, Вологодском, Тотемском, Чагодощенском и других.

«Ситуация с обеспечением качественной водой в нашей области - катастрофическая. Что касается Грязовца, то я жду результатов экспертизы проб воды. Как только получу результаты – обращусь в Прокуратуру и Роспотребнадзор. Мы эту ситуацию так просто не оставим. Систему водоснабжения нужно менять, качество воды в разы повышать», - сказал Антон Холодов.

Постановление о воде 2019 в формате .pdf

Фото жителей Грязовца

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