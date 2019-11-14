В Вологде пройдет благотворительная лекция о росписях в Софийском соборе

14.11.2019 [Общество]

23 ноября в Вологде пройдет благотворительная лекция о росписях в Софийском соборе. Художник-реставратор Ольга Соколова расскажет об этих фресках в контексте других росписей Вологды и окрестностей, а искусствовед Павел Иванов объяснит, чем они отличаются от других работ артели Дмитрия Плеханова.

— Одним может показаться, что фрески — это слишком занудно, другим — что все давно известно. Но, как говорят искусствоведы, памятник неисчерпаем. Помимо прямого значения — выступать священными изображениями, фрески Софийского собора содержат массу деталей, характеризующих не только и не столько библейскую историю, сколько духовную и светскую культуру богатых русских городов конца XVII столетия, каковыми и являлись Вологда и Ярославль, — сообщают организаторы.

Известно, что собор был возведен в Вологде в 1568–1570 годах по распоряжению царя Ивана Грозного. Артель ярославских мастеров во главе с Дмитрием Григорьевым Плехановым приступила к росписи храма 20 июля 1686 года.

Лекция начнется в 14 часов в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Благотворительный взнос — от 300 рублей. Все вырученные средства пойдут на лечение подопечных фонда «Хорошие люди».

Тэги: росписи, Софийский собор, благотворительность

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