Вологодские полицейские подарили Деду Морозу ёлку из погон

14.11.2019 [Общество]
Вологодские полицейские подарили Деду Морозу ёлку из погон

Ёлку из погон подарили Деду Морозу из Великого Устюга вологодские полицейские. Так глава УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев и его коллеги поздравили зимнего волшебника с Днем рождения. 

— В качестве подарка преподнесли ёлочку, да необычную! Сделана красавица полностью из погон. Теперь она будет украшать одну из комнат терема Волшебника, — сообщается в официальной группе зимнего волшебника в соцсети.

Судя по фотографиям, погоны расположены на ёлке по званиям: внизу — младший сержант полиции, на верхушке — генерал-майор полиции. Вместо звезды конструкцию украшает эмблема УМВД России по Вологодской области.

— Действующие полицейские и ветераны органов внутренних дел собрали неиспользуемые погоны от младшего сержанта до генерала, а затем изготовили из них оригинальную елку. В основании конуса расположили знаки различия рядового состава, за ними к вершине младшего, среднего и высшего офицерского состава, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2018 году Деду Морозу в Великом Устюге вручили новый паспорт. Чиновники напомнили зимнему волшебнику, что свой предыдущий документ с пропиской в вотчине он получил в 1998 году, когда стартовал проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза". По закону, через 20 лет паспорт подлежит замене.

 

Тэги: полиция, Дед Мороз, подарки
Фото пресс-службы областного УМВД и из группы "Российский Дед Мороз" в соцсети

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