В Кичменгском Городке владелицу кафе осудили условно за присвоение алкоголя и растрату

14.11.2019 [Происшествия]

В Кичменгском Городке суд вынес приговор местной предпринимательнице, владелице кафе «Уют». Женщину признали виновной в присвоении и растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как установил суд, Ирина П. должна была по агентскому договору продавать принадлежащую ООО «Снегирь» алкогольную продукцию в кафе. Однако с начала июля 2017 года по 26 июля 2018 женщина похитила вверенный ей алкоголь и выручку от его продажи на сумму 358 808 рублей 43 копейки.

— П., а также по ее поручению бармены-официанты, давали без оплаты алкоголь клиентам, не списывая в системе «ЕГАИС» и не пробивая чеки через кассу ООО «Снегирь». Когда должники возвращали деньги, то П. забирала их себе., — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В судебном заседании предпринимательница с обвинением согласилась, гражданский иск признала полностью. Ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Кроме того, она должна будет выплатить  ООО «Снегирь» 358 808 рублей 43 копейки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: присвоение, алкоголь, кафе

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