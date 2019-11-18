Сказки для взрослых. Как пенсионеры верят фейковым врачам и БАДам из-за неэффективной медпомощи

Евгения Сибирцева

«Революционный метод восстановления потенции», «Очки больше не нужны!», «Этот препарат творит с сердечно-сосудистой системой чудеса» - эти и другие обещания вылечить от самых разных заболеваний магическим образом действуют на пенсионеров, читающих бесплатные газеты с рекламой БАДов. Пожилые люди тратят на них тысячи рублей, веря выдуманным отзывам. Впрочем, нас удивил не столько факт, что информация в газете придумана, сколько реакция на это пенсионеров в Вологде: многие из них сказали, что все равно купят коробочки с рекламными БАДами, потому лечение, назначаемое в поликлиниках и больницах, им не помогают.

В октябре почтовые ящики жилых домов в Вологде заполнил очередной «Вестник здоровья», рекламирующий чудодейственную силу препаратов для избавления от бородавок, восстановления потенции и зрения, нормализации уровня сахара крови и «лечения» других недугов.

Чтобы чудесное излечение выглядело убедительнее, каждый препарат рекламирует врач. Так думают пенсионеры. Однако, как выяснил Newsvo, все эти «врачи» - такие же вымышленные персонажи, как Иван Царевич и Кощей Бессмертный.

Как хирург Дуглас Вуд из США стал эндокринологом Иваном Алексеевым из России

Наверное, я бы никогда не взялась писать про эти махинации (с учетом того, что им уже более десятка лет и, несмотря на очевидный обман, покупатель находится всегда), если бы не отзыв пенсионерки «Олеси Велиручко из Воронежа», радостно вещающей со страниц газеты о своей "восстановленной" сексуальной жизни. На фото – женщина около 60 лет. Согласно отзыву, мужу «Олеси Андреевны» нет еще и 50 лет, и она удивляется, что ни красивое нижнее белье, ни танцы не могли его «расшевелить». Зато от капсул «*****вит» сразу «встало».

«Григорий Никаноров из Мурманска» теперь тоже «каждый день в боевой готовности», несмотря на возраст:

"Отзывы" из газеты "Вестник здоровья".

"Чудодейственную" силу этих капсул рекламирует «Живин Михаил Анатольевич, врач-уролог, доктор медицинских наук». Он красочно описывает, как после приема этих капсул полностью исчезают проблемы с потенцией у мужчин и что с ними «встанет» даже у 90-летних.

Судя по всему, эти свойства сомнительных капсул и авторы этих отзывов – такой же вымысел, как и сам «доктор Михаил Живин». Когда я стала искать этого доктора, то оказалось, что на фотографии в «Вестнике здоровья» - Джеймс Солдин, ассистент врача из больницы Duke Raleigh в Северной Калифорнии, США. Джеймс Солдин явно не в курсе, что он рекламирует в России какие-то БАДы под именем «Михаил Живин».

Слева - фото из "Вестника здоровья", справа - фото Джеймса Солдина с сайта больницы.

Newsvo проверил информацию и о других врачах, представленных в «Вестнике здоровья». Все они – выдуманные персонажи.

Так, на фотографии, подписанной «Алексеев Иван Дмитриевич, врач-эндокринолог высшей категории, доктор медицинских наук», оказался пластический хирург Дуглас Вандер Вуд из Мичигана, США. Вымышленный доктор рекламирует сказочные свойства препарата «*****кс», который якобы и уровень сахара крови нормализует, и от осложнений диабета спасет – фактически, вылечит при диабете ВСЕ. Стоит ли говорить, что ни одно из этих свойств клинически не доказано, а если бы такое лекарство существовало, то диабет давно бы перестал быть одним из самых опасных заболеваний 21 века? Придумывая отзывы о «лечении» диабета, авторы так увлеклись, что для «пенсионера Игоря Романова из Красноярска» препарат «*****кс» даже заменил инсулин, и тот теперь вообще обходится без инъекций (!).

Видимо, именно поэтому в «Вестнике здоровья» не могут опубликовать отзывы настоящих эндокринологов, ведь любой бы из них сказал, что все это неправда.

Слева - фото из "Вестника здоровья", справа - Дуглас Вуд (фото с сайта клиники).

Не менее творчески составлены в газете отзывы о «лекарстве» от запоров:

- После двух недель приема стул наладился: даже в молодости так хорошо не получалось! - делится радостью «Лилия Тихоновна Вакулова из Иванова». - Уже когда до гостиницы на ночевку добирался, только тогда и слабительные пил или клизму делал. Но и с ними кал еле выходил, аж глаза из орбит лезли от напряжения, хоть пальцем его выковыривай. Не знаю, что бы я дальше делал, если бы не начал принимать эликсир «****креп», - рассказывает «Петр Андреевич Кощеев из Оренбурга».

Еще один вымышленный персонаж – «Амрам Хейфец, врач-кардиолог «Израиль» - рекламирует препарат от гипертонии и болезней сердца. Не беремся утверждать, чье фото использовано для «Амрама Хейфеца», однако мужчина на нем очень похож на Джона Калберта - основателя компании Cambridge Stratum в Великобритании, производящей медоборудование.

Слева - фото из "Вестника здоровья", справа - Джон Калберт.



Авторы выдуманного интервью с «Амрамом Хейфецом» не стали мелочиться: «врач из Израиля» заявляет, что они в своей стране отдают предпочтение натуральным препаратам российского производства. Остается только удивляться, что россияне с достатком предпочитают лечиться в клиниках Израиля, а не своей страны.

Для рекламы растительного препарата, который ни много ни мало «лечит» катаракту и глаукому без операций, был придуман «Кузнецов Валентин Игнатович, врач-офтальмолог высшей категории». Как выяснил Newsvo, на опубликованном фото – нейрохирург Рэндол Портер из Аризоны, США.

Слева - фото из "Вестника здоровья", справа - Рэндол Портер (фото с сайта клиники).

«Известный немецкий ревматолог Гервиг Леманн», который «дал откровенное интервью» о лечении суставов «Вестнику здоровья», оказался… Джейсеном Мартинезом из штата Мэриленд в США, ассистентом врача. Именно он изображен на фотографии.

Слева - фото из "Вестника здоровья", справа - Джейсэн Мартинез (фото с сайта клиники).

А настоящий Гервиг Леманн из Германии – это профессор Гэссенского университета. В 2018 году он приезжал во Владикавказ, чтобы обсудить с российскими коллегами проблемы при лечении артрита и артроза у детей. Newsvo нашел видеосюжет местного телеканала iRYSTON TV, посвященный визиту профессора, и это совсем не тот человек, который представлен на фото в «Вестнике здоровья»:

Настоящий Гервиг Леманн.

Стоит ли говорить, что интервью с мнимым Гервигом Леманном в рекламной газете выдумано от начала и до конца?

«Я сам обманываться рад»

Понятно, что отзывы других пенсионеров в бумажной газете для людей этого возраста гораздо весомее, чем данные из "какого-то интернета". Видимо, поэтому «вылечившие» катаракту каплями и капсулами, «отрегулировавшие» сахара крови при диабете без инсулина, восстановившие потенцию с помощью капсул и «избавившиеся» от других недугов заставляют доверчивых пожилых вологжан спешить на выставки-продажи этих БАДов. Более того, оказалось, что вологодские пенсионеры верят придуманным рекомендациям больше, чем суровой правде о том, что эффективность этих БАдов ничем не подтверждается.

Для продажи разрекламированных «лекарств» заезжие «гастролеры» арендовали в октябре помещения в областной библиотеке им. Бабушкина, ДК ПЗ, Дворце спорта и кинотеатре «Салют» в Вологде, а также городских дворцах культуры в Харовске и Соколе.

Первой точкой продажи стала Вологодская областная библиотека, где 22 октября в коридоре появились продавцы БАДов и разложили коробки с «чудодейственными» средствами на столе. Там сразу же образовалась очередь из пенсионеров.

Очередь за БАДами в библиотеке им. Бабушкина в Вологде. Фото Newsvo.

Я решила встать у двери, чтобы предупреждать пожилых людей об обмане. Однако в итоге лишь одна пенсионерка(!) передумала покупать БАДы. При этом, глядя на других пожилых людей, покидающих библиотеку с заветными коробочками в руках, даже она стала сомневаться, правильно ли поступила, отказавшись от покупки.

Многие пенсионеры, узнав про обман в «Вестнике здоровья», ответили, что в поликлиниках и больницах в Вологде они все равно не получают эффективного лечения, поэтому говорят: «Что нам остается? Попробуем лечиться этим».

Пожилой мужчина, работавший в молодости в правоохранительных органах, сказал, что фальшивая информация в газете «еще ни о чем не говорит, и что все нужно пробовать на себе».

Пенсионерка Александра Ивановна рассказала, что в прошлом году уже покупала это «лекарство» от катаракты и что оно не помогло, но она… все равно купит что-нибудь еще и «попробует». По ее словам, продавцы ей ответили, что эффекта не было, потому что она купила четыре упаковки, а нужно было шесть.

Еще одна пожилая вологжанка ответила, что ее знакомая покупала здесь средство от запоров и ей нисколько не помогло, но сама она пришла, чтобы попробовать.

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- Все равно везде обман. Пойду снова куплю, попробую, -

к этим словам сводились все ответы пенсионеров на предупреждения Newsvo.

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Наш звонок в полицию также не помог уберечь пожилых людей от обмана. Приехавшему полицейскому одна из продавцов, ИП Наталья Александровна Ц., показала договор аренды помещения в библиотеке им. Бабушкина и сказала, что у них тут выставка-ярмарка. Выяснилось, что Наталья Александровна не из Вологды и имеет два адреса - в Москве и Волгоградской области. А сами БАДы производятся в городе Протвино Московской области по заказу фирмы из города Тарусы Калужской области.

Полицейскому «гастролеры» сказали, что выдают покупателям товарные чеки. Однако это неправда: пенсионеры показали, что им дали только коробочки с БАДами, без чеков. Товар продается за наличные. То есть доход от продажи знают только сами "гастролеры", и с какой суммы они платят налоги и платят ли вообще, неизвестно.

Пока полицейский проверял документы продавцов, один из них продолжал «обрабатывать» в очереди пожилых людей, собирая их персональные данные – адреса и телефоны.

Очередь за БАДами в библиотеке им. Бабушкина в Вологде. Фото Newsvo.

Как минимум некоторые из стоявших в очереди пенсионеров ранее уже становились жертвами мошенников. Так, Алевтина Николаевна рассказала, как перевела незнакомцу 150 тысяч рублей – ей позвонили и сказали, что сын попал в аварию. Так же легко рассталась с 60 тысячами рублей Александра Ивановна – ей позвонил неизвестный и сообщил, что муж находится в полиции и ему нужна помощь. Обе пенсионерки обращались потом в полицию, но мошенников так и не нашли.

"Лекарственный" комплекс от глистов и паразитов, продававшихся в областной библиотеке. Фото Newsvo.

Пока верстался этот материал, в почтовых ящиках вологжан появилась очередная газета с рекламой БАДов, на этот раз - "Вестник здоровья с Алтая". Авторы предлагают купить в том числе различные бальзамы и тоники, которые якобы помогают устранить опухолевые изменения при раке на любой стадии (!). Серьезные вирусы и инфекции обещают вылечить без антибиотиков, а сохранять в норме уровень сахара крови при диабете (что, как известно, можно только с помощью инсулина или таблеток) - с помощью травяного комплекса.

Под одним из придуманных отзывов о каплях для восстановления зрения стоит подпись: "Иннокентий Всеволодович, врач (титулы не назову)". Распространяет эту продукцию некая Анжелика Анатольевна без фамилии. В ноябре доверчивых пенсионеров ждут в ДК ПЗ и "Салюте" в Вологде, а также в Шексне и Соколе.

Как показала практика, бороться с этими "гастролерами" и обманом в рекламных газетах никто не собирается, поэтому Newsvo рекомендует: каждый раз, когда вы видите в почтовых ящиках в подъезде эти газеты, собирайте их и относите в макулатуру. Конечно, у продавцов БАДов уже есть телефоны тех, кто успел стать их клиентом, но так можно хотя бы предотвратить появление новых жертв.