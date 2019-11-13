Вологжанин украл у знакомого куртку вместе с паспортом

В Вологде 23-летний местный житель задержан по подозрению в хищении документов. Молодой человек украл куртку, в которой лежал паспорт его знакомого.

В полицию с заявлением о пропаже документов обратился 41-летний вологжанин. Он рассказал, что накануне пропажи организовал застолье на которое пригласил соседей. Утром мужчина обнаружил пропажу куртки, в которой лежали паспорт, водительские права и другие важные документы. Кроме того, из квартиры исчезли ещё несколько предметов гардероба. По подозрению в краже полицейские задержали одного из гостей потерпевшего. Ранее судимый 23-летний мужчина признался в содеянном.

«Молодой человек рассказал, что ему приглянулись вещи потерпевшего. Дождавшись завершения застолья, он выждал некоторое время, а затем проник в комнату к соседу. Дверь оказалась не заперта, а потерпевший спал. Взяв куртку и прихватив кое-что из вещей, что попались под руку, молодой человек покинул гостеприимного хозяина. Уже после содеянного, у себя в комнате, он обнаружил во внутреннем кармане куртки конверт с документами», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. По факту хищения документов в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит месяцев ареста. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи одежды.