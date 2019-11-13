В Вологде появился пятый кандидат на пост мэра

Пятый кандидат на пост мэра появился в Вологде, сообщили NewsVo в администрации города. В конкурсной комиссии отметили, что пакет документов был представлен накануне, имя кандидата не называют.

По данным Newsvo, это может быть гендиректор частной охранной организации «Грифон» Вадим Дзязькин - он собирался заявиться на пост сити-мененджера. В сентябре он баллотировался в гордуму по округу 25 от партии "Справедливая Россия".

Ранее сообщалось, что документы для участия в конкурсе подали четыре кандидата. Это депутат ЗСО от ЛДПР Антон Гримов, член общественного совета Череповца Владислав Трофимов, председатель Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области Сергей Клопов и действующий мэр Сергей Воропанов. В самой городской администрации имена кандидатов сообщать отказываются под предлогом того, что те не разрешили раскрывать их персональные данные.

13 ноября – последний день подачи документов. Заявку можно подать до 17.00.

Сам конкурс состоится 19 ноября. С его победителем заключат пятилетний контракт, где определены права, обязанности и ответственность мэра Вологды, круг его полномочий.