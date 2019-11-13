Жителя Шексны приговорили к исправительным работам за кражу гаража

В Шексне суд приговорил 21-летнего местного жителя к году исправительных работ за кражу гаража.

В июне 2016 года молодой человек с помощью эвакуатора украл металлический гараж, находившийся рядом с домом на улице Первомайской в п. Шексна. Далее он скрылся с похищенным и распорядился им по своему усмотрению. Потерпевшему владельцу гаража был причинён ущерб в размере 38 300 рублей.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил шекснинцу наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Кроме того, с него взыскали ущерб, причинённый потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.