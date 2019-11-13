В Вологодской области в четыре раза увеличился уровень господдержки развития аквакультуры

В Вологодской области в четыре раза увеличили уровень государственной поддержки развития аквакультуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Такие данные озвучили на заседании рыбохозяйственного совета по Шекснинскому водохранилищу.

«Аквакультура обозначена как одно из приоритетных и перспективных направлений развития сельского хозяйства нашего региона. Поэтому в области активно реализуются меры государственной поддержки производства в этой сфере. Субсидии из областного бюджета предоставляются на возмещение части затрат по приобретению рыбоводного оборудования, строительству, реконструкции, модернизации объектов по выращиванию рыбы и производству рыбной продукции, покупке рыбопосадочного материала. Объем государственной поддержки существенно увеличен. Если в прошлом году на эти цели было выделено 28 миллионов рублей, в этом – уже 131 миллион», - рассказал замгубернатора Михаил Глазков.

За отчетный период на Шекснинском водохранилище выловлено 67% от прошлогоднего объема рыбы. При благоприятных погодных условиях в декабре будет возможность достичь уровня прошлого года.

Сейчас в Вологодской области существует 27 рыбопромысловых предприятий. Промышленное рыболовство на Шекснинском водохранилище осуществляется на шести рыбопромысловых участках, один участок сформирован на реке Шексне. Кроме того, в Вологодской области зарегистрировано 14 рыбоводных предприятий, из которых 9 уже полноценно работают и выращивают товарную рыбу. Для сравнения - в 2014 году было одно.