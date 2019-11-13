Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно

Уголовное дело в отношении руководителей строительной компании «Теплодом» Артема и Ирины Шиллеров направлено в суд повторно. Они обвиняются в хищении около 116 млн рублей дольщиков. В октябре 2018 года дело уже направлялось в суд, однако оказалось, что его тогда так и не рассмотрели.

Напомним, 4 октября 2018 года это дело уже было передано в суд. Однако оказалось, что там его не рассматривали. В ноябре 2018 года судебное заседание было отложено, а 23 ноября возвратили в прокуратуру Вологодской области. В причине указано - "обвинительное заключение (акт) составлено с нарушением требований Кодекса". Напомним, обвинительный акт составляют следователи, а прокурор области его подписывает и передает в суд.

На исправление обвинительного заключения потребовалось больше года.

- В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Шиллеры обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст.159 ч.4 УК РФ). Каждый из супругов подозревается в нескольких эпизодах мошенничества. Кроме того, Артем Шиллер обвиняется в совершении восьми преступлений по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда).

Отметим, что в октябре 2018 года, когда дело передалось в суд первый раз, Шиллеры обвинялись в хищении более 70 млн рублей. Сейчас в обвинительном заключении фигурирует другая сумма - 116 млн рублей.

- По версии следствия, в период с апреля 2014 года по октябрь 2018 года супружеская чета, будучи руководителями нескольких строительных организаций, зарегистрированных в г. Вологде, под видом участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов в дер. Алексино Вологодского района, путем обмана - не намереваясь выполнять взятые на себя в соответствии с заключенными договорами обязательства, похитили денежные средства в сумме более 116 млн. рублей, принадлежащие гражданам и организациям, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В ходе следствия у Шиллеров арестовано имущество на сумму более 4 млн. рублей - примерно в 29 раз меньше той, в хищении которой они обвиняются.

Как ранее сообщал Newsvo, Шиллеров задержали в ноябре 2016 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вологодского управления МВД. По версии следствия, действиями бизнесменов был причинен ущерб 64 дольщикам - тогда речь шла о сумме около 80 млн рублей.

Обманутыми, в частности, оказались дольщики ЖК «Радужный» в поселке Алексино Вологодского района. Возведением нескольких трехэтажных домов в рамках долевого строительства здесь занималось ООО «Теплодом».

Напомним, что Шиллеры связаны и с незаконным строительством домов в коттеджном поселке Сосновый берег, при возведении которых были нарушены природоохранные нормы. Земли, на которых стоит первая очередь коттеджного поселка, арендовало ООО «Теплодом. Строительное управление 4».