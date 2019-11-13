В Череповце трамвай сбил стоявшую на остановке пенсионерку

13.11.2019 [Происшествия]
В Череповце трамвай сбил стоявшую на остановке пенсионерку

В Череповце трамвай кузовом задел стоявшую на остановке 80-летнюю пенсионерку. ДТП произошло 12 ноября около 10.20 на улице Мира у дома № 38.

По предварительным данным 46-летняя женщина, управляя трамваем, при развороте на конечной остановке задней частью кузова задела пенсионерку? которая стояла на трамвайной остановке. В результате ДТП пострадавшая с травмами госпитализирована в медучреждение, сообщает управление МВД России по Вологодской области.

Всего за прошедшие сутки на территории Вологодской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.  От управления автомобилями были отстранены восемь пьяных водителей. Кроме того, полицейские выявили 18 автолюбителей, которые управляли транспортными средствами без водительского удостоверения. 

Тэги: ДТП, трамвай
Фото отделения ГИБДД по Череповцу

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной
В Вологде разваливается Горбатый мост
Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки
Уровень воды в реке в Вологде приближается к критической отметке в 112,2 метра
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
723 дачных участка затоплены в Вологде
Жилые дома в нескольких микрорайонах Вологды под угрозой подтопления
В 13 районах Вологодской области ввели режим ЧС из-за дождей и отключения электричества
В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц
11.11.2019 [Общество]

В Вологде разваливается Горбатый мост

11223
4
11.11.2019 [Общество]

В администрации Вологды считают, что бетон спас берега реки от размывания

1918
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В противотуберкулезном диспансере Череповца не считают нарушением прав санитарок перевод их в уборщицы
В Череповце трамвай сбил стоявшую на остановке пенсионерку
В Верховажском районе сгорело отделение «Почты России»
За год в России в четыре раза выросло количество мошенничеств с банковскими картами
В Вологде девятиклассница украла банковскую карту учителя и потратила 4 тысячи рублей
34,7% жителей Вологодской области привиты от гриппа
Уровень воды в реке Вологде вновь начал расти
 


12.11.2019 [Общество]

Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами

2450
0
13.11.2019 [БлогоVO]

«Бро должен быть рядом, бро — не багаж»

139
0
13.11.2019 [Обзор Прессы]

Портрет майора. В тихой Тотьме свел счеты с жизнью росгвардеец

199
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика