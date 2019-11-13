В Череповце трамвай сбил стоявшую на остановке пенсионерку

В Череповце трамвай кузовом задел стоявшую на остановке 80-летнюю пенсионерку. ДТП произошло 12 ноября около 10.20 на улице Мира у дома № 38.

По предварительным данным 46-летняя женщина, управляя трамваем, при развороте на конечной остановке задней частью кузова задела пенсионерку? которая стояла на трамвайной остановке. В результате ДТП пострадавшая с травмами госпитализирована в медучреждение, сообщает управление МВД России по Вологодской области.

Всего за прошедшие сутки на территории Вологодской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. От управления автомобилями были отстранены восемь пьяных водителей. Кроме того, полицейские выявили 18 автолюбителей, которые управляли транспортными средствами без водительского удостоверения.