В Верховажском районе сгорело отделение «Почты России»

13.11.2019 [Происшествия]

В селе Морозово Верховажского района вечером 12 ноября произошел пожар в здании, в котором расположена «Почта России». Сигнал о возгорании на улице Мира, 4 поступил в 22.08, через три минуты пожарные уже были на месте, но спасти деревянную одноэтажную постройку не удалось. Пламя уничтожило кровлю и перекрытия, повредило внутреннюю и внешнюю отделку. Сгорело все, что находилось в отделении, кроме денег.

— В результате пожара в п. Морозово в Верховажском районе никто не пострадал. В настоящее время совместно с администрацией района решается вопрос о выделении временного помещения для размещения почтового отделения. По вопросам компенсации стоимости почтовых отправлений можно обращаться по телефону: (81733) 2-16-93, — сообщили NewsVo в УФПС Вологодской области.

По данным пресс-службы областного УМЧС, причиной пожара стало загорание сажи в печной трубе. Точная сумма ущерба устанавливается.

Тэги: Почта России
Фото пресс-службы УМЧС по Вологдской области

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