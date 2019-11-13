В Вологде девятиклассница украла банковскую карту учителя и потратила 4 тысячи рублей

16-летняя жительница Вологды подозревается в мошенничестве с использованием банковской карты. Девушка похитила кошелек у учительницы.

— По версии следствия, в октябре 2019 года в одной из школ Вологды 16-летняя ученица 9 класса тайно завладела кошельком с банковской картой, принадлежащим учительнице. Используя чужую карту, подросток совершил покупки на 4,3 тысяч рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Номер школы в следственном управлении журналистам не говорят.

Известно, что ранее в отношении девушки уже было возбуждено несколько дел о кражах. Сейчас она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт). Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.