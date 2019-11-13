34,7% жителей Вологодской области привиты от гриппа

13.11.2019 [Общество]

 408 тысяч жителей Вологодской области сделали прививку от гриппа этой осенью. Это 75 % от плана и 34,7 % от численности населения сообщается на официальном сайте регионального правительства.  

«В целом по области активно проводится вакцинация среди контингентов из групп риска, в том числе среди медицинских работников план выполнен на 99,7%, среди работников образования на 93,9 %, работников птицеводческих хозяйств на 85,8%, в остальных группах риска - на уровне 46-80%». Мы должны завершить иммунизацию против гриппа в максимально короткие сроки, но не позднее 21 ноября и достичь не менее 45% охвата населения региона, используя все имеющиеся ресурсы», - сообщил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

Ранее сообщалось, что приказом департамента здравоохранения был определен срок завершения иммунизации среди групп риска до 1 ноября, однако из-за неравномерности поставок вакцины, сроки проведения прививочной кампании продлеваются до 21 ноября.

Специалисты отмечают, что в сезон 2019-2020 года прогнозируется средняя интенсивность эпидемии гриппа. Ожидается смена циркуляции штаммов вируса гриппа А.

Прививку против гриппа необходимо проводить осенью перед началом сезонного подъема заболеваемости гриппом, так как на выработку иммунитета требуется 2-3 недели. Сделать прививку бесплатно можно сделать в поликлинике по месту жительства.

По данным департамента здравоохранения, в начале 2019 года эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в начале 2019 года продлился 6 недель (с 4 февраля по 17 марта).Циркулировали вирусы гриппа А(H3N2) и А(H1N1), а также вирусы не гриппозной этиологии. За данный период было зарегистрировано более 95 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, что составило 8,1 % от численности населения области, из них 56,9 тысяч детей до 14 лет. Госпитализация составила 2 % от числа лиц с диагнозами «грипп» и «ОРВИ». Внебольничными пневмониями переболели за это время 1 % от всех лиц, пострадавших от гриппа и ОРВИ.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: грипп, прививки

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