Хоккейная «Северсталь» потерпела девятое поражение подряд

13.11.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» накануне в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимала команду «Барыс» из Нур-Султана. Счёт в матче открыли череповчане. Кирилл Капустин, о подписании контракта с которым было объявлено в понедельник, объехал за воротами соперника и отправил шайбу в незащищенный угол.

Однако гостям удалось сравнять счёт в третьем периоде, после удаления Владислава Провольнева «Барыс» реализовал численное большинство. 1:1 по итогам основного времени матча, а в овертайме победу "Барысу" принес точный бросок Антона Сагадеева. Итог матча - 1:2.

 Это уже девятое поражение для "жёлто-чёрных" подряд, пять из которых за пределами основного времени матча, либо в овертайме, либо в серии послематчевых штрафных бросков.

- Прошёл перерыв, хотелось обнулиться и забыть поражения, но никак не получается, опять наступил «День сурка». Играем хорошо, есть моменты, но не можем забить. Сегодня очень доволен тем, как мы провели второй период, могли и его выигрывать. К сожалению, опять допускаем ошибки, за которые соперник нас наказывает. Руки не опускаем, продолжаем работать. «Барыс» с победой, - сказал  главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Завтра череповчане принимают финалиста прошло сезона, и одного из лидеров Восточной конференции уже в этом сезоне, омский «Авангард».

 

Тэги: хоккей

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