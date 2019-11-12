Реестр похороненных на территории региона красноармейцев создадут в Вологодской области

12.11.2019 [Общество]

В рамках проекта «Возвращенные имена» создадут реестр имен красноармейцев, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны и похороненных в Вологодской области. Он будет систематизирован по различным регионам, сообщает пресс-служба областного правительства.

Формированием списков погибших займутся волонтеры. На плечи добровольцев ляжет миссия по формированию списков погибших, распределению их в другие регионы, доведение полученной информации до родных и близких.

«Мы обязаны помнить тех, кто сражался за мирное небо над нашей головой. Наш долг — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата», — подчеркнул заместитель губернатора Евгений Богомазов.

Информацию о том, как стать волонтером проекта, разместят на молодежном портале Вологодской области. В апреле 2020 года состоится подведение итогов. На торжественное мероприятие будут приглашены представители разных регионов, которые получат реестры своих земляков, захороненных в Вологодской области с указанием точного места и фотографии захоронения.

Проект «Возвращенные имена» инициирован Вологодским поисковым отрядом. Ранее, в 2018 году, объединение поисковиков выпустило каталог воинских захоронений на территории области «Застывшие в граните» периода Великой Отечественной войны. В книге увековечены имена 15 306 бойцов из различных уголков бывшего Советского Союза, умерших и похороненных на нашей земле.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2020 году Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. На территории Вологодской области запланировано большое количество образовательных, социальных и федеральных проектов.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

   

Тэги: ВОВ

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