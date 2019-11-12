Полицейские задержали жителя Вологды, который торговал наркотиками через интернет-магазин

12.11.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. При обыске у него изъяли 365 граммов наркотического синтетического средства. 

Полицейские получили информацию о деятельности интернет-магазина, торгующего наркотиками. За организатором бизнеса – 25-летним вологжанином - было установлено наблюдение.

«Выяснилось, что для своих покупателей молодой человек организовывал тайники с наркотическими средствами. Во время оборудования одного из таких тайников на улице Солнечной, злоумышленник и был задержан оперативниками. Во время личного досмотра у него было изъято 19 свертков с порошком белого цвета», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Изъятое вещество оказало наркотическим синтетическим средством. В автомобиле и квартире подозреваемого правоохранители нашли ещё 340 граммов этого же вещества. Общий объём изъятого наркотика составил 365 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Тэги: наркотики

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