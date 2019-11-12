Череповчанин, напавший на гендиректора предприятия «Коксохиммонтаж», вновь арестован

В Череповце арестован Алексей Левашов, который 7 февраля 2018 года напал на гендиректора предприятия «Коксохиммонтаж» из-за невыплаты зарплаты. В этот раз его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«Органами предварительного расследования Левашов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 15 октября 2019 года недалеко от карьера в селе Абаканово в Череповецком районе. Там Левашов напал на сторожа карьера. Пострадавший доставлен в больницу с тяжёлой травмой головы. По версии следствия, обвиняемый стал участником конфликта акционеров компании «Череповецкое карьерное управление», сообщает сайт мэрии города.

До 22 декабря Левашов заключён под стражу. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее NewsVO писал, что 7 февраля 2018 года, обвиняемый избил гендиректора «Коксохиммонтаж». Таким образом он хотел добиться выплаты долга по зарплате. Тогда суд приговорил Левашова к 270 часам обязательных работ.