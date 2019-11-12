Две медали завоевали череповецкие дзюдоисты на соревнованиях в Великом Новгороде

12.11.2019 [Спорт]

Две медали завоевали череповецкие дзюдоисты на соревнованиях в Новгородской области. Региональный турнир "Кубок Новгородского Кремля"проходил с 8 по 10 ноября в Великом Новгороде.

В них приняли участие более 300 борцов 2006-2009 г.р. из Санкт-Петербурга, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Московской, Мурманской, Тверской областей, Республики Коми и Карелии, а также спортсмены из Эстонии, Латвии и Литвы.

Вологодскую область представляли воспитанники Центра боевых искусств Череповца, под руководством тренера отделения дзюдо Андрея Орлова. В итоге череповчанин Дмитрий Глухарев завоевал серебряную медаль, у Даниила Цветкова - "бронза".

Тэги: дзюдо

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