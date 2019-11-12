Двое череповчан попали в ДТП на угнанном авто, пытаясь совершить «полицейский разворот»

12.11.2019 [Происшествия]

В Череповце полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в совершении угона двух автомобилей за одну ночь.

В дежурную часть обратился 26-летний местный житель. Мужчина обнаружил повреждения на своём «ВАЗ-2115», который он оставил в автосервисе на улице Западной. Ещё один череповчанин заявил в полицию, что нашёл свой автомобиль «ВАЗ-2104» в соседнем дворе. Он уточнил, что в машине не было аккумулятора.

Правоохранители установили, что оба происшествия связаны между собой и задержали возможных подозреваемых. Череповчане 18 и 20 лет признались в угоне. Выпивая и прогуливаясь той ночью, они увидели автомобиль «ВАЗ-2104».

«Учитывая прошлый преступный опыт, им не составило труда проникнуть в автомобиль, открыв дверь отверткой. Так как в легковушке не было аккумулятора, злоумышленники попытались завести ее с «толкача», но, не смогли выполнить задуманное до конца, оставив в соседнем дворе», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Позже, на улице Западной, они похитили «ВАЗ-2115», который был оставлен на улице с ключом в замке зажигания.

«Катаясь по городу, в одном из дворов, череповчане, попытавшись выполнить «полицейский разворот», совершили столкновение с припаркованным автомобилем Шкода, после чего, уехали с места ДТП. И, чтобы избежать ответственности за совершенные деяния, поставили автомобиль на то место, откуда его угнали», - говорится в сообщении пресс-службы.

 

 

Возбуждены уголовные дела. За угон молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы. 18-летний подозреваемый, который управлял похищенным авто, отправлен под арест на 7 суток.  В его отношении составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). За это ему грозит наказание в виде штрафа.

 

Видео пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодском районе затопило коттеджный поселок, строительство которого велось с нарушениями
В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной
В Вологде разваливается Горбатый мост
Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
Сын бывшего начальника вологодского УМВД подозревается в мошенничестве на 200 тысяч рублей
На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки
Уровень воды в реке в Вологде приближается к критической отметке в 112,2 метра
В суде началось слушание дела о хищении при строительстве развязки в Вологде
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
723 дачных участка подтоплены в Вологде
11.11.2019 [Общество]

В Вологде разваливается Горбатый мост

10443
4
11.11.2019 [Политика]

В администрации Вологды скрывают фамилии кандидатов на пост мэра

1664
0
12.11.2019 [Происшествия]

Череповчанин украл с банковской карты бездомного 3 000 рублей

257
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пьеса «Мачо» победила в онлайн-голосовании конкурса вологодских драматургов
Двое череповчан попали в ДТП на угнанном авто, пытаясь совершить «полицейский разворот»
Депутат Антон Холодов помогает жителям подтопленных домов Вологды и Вологодского района
В Тарногском районе будут судить мать найденной в лесу двухлетней девочки
Документальный фильм «Незатопленные истории Белого озера» покажут в Вологде 18 ноября
Череповчанин украл с банковской карты бездомного 3 000 рублей
Молодежный театр из Москвы покажет спектакль в Вологде
 


28.10.2019 [Общество]

Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

4421
0
12.11.2019 [БлогоVO]

Устойчивый рост

234
0
10.11.2019 [Обзор Прессы]

Почему финским школам не нужен ФГОС и они не зацикливаются на тестах

502
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика