Депутат Антон Холодов помогает жителям подтопленных домов Вологды и Вологодского района

12.11.2019 [Общество]

Депутат и активист ОНФ Антон Холодов оказывает помощь жителям подтопленных домов Вологды и Вологодского района. На протяжении всех выходных общественники помогали пострадавшим от наводнения вологжанам откачивать воду из подвалов жилых домов и дач в Вологде и Вологодском районе. Специально для этого была закуплена мотопомпа и рукава, финансовую помощь для приобретения оборудования оказал депутат Антон Холодов. 


«Мы специально закупили мотопомпу, чтобы помочь людям бороться с последствиями непогоды. У жителей Вологодского района пострадали дома, много дачных построек, поэтому помпу мы только успеваем передавать от одного дома к другому», – рассказал Антон Холодов.

Сейчас приобретенное оборудование используется для откачки воды из подвалов домов в Вологодском районе – об этом попросили жители.

«Нам очень своевременно помощь была оказана. Весь участок залило, в доме ковры к полу примерзать начали. Сейчас воду откачали, всю технику специально на второй этаж перенесли – мало ли, снова такой потоп случится», - рассказывают жители Вологодского района.

Добавим, что в Вологодском районе было подтоплено более 85 домовладений.

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