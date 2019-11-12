Депутат Антон Холодов помогает жителям подтопленных домов Вологды и Вологодского района

Депутат и активист ОНФ Антон Холодов оказывает помощь жителям подтопленных домов Вологды и Вологодского района. На протяжении всех выходных общественники помогали пострадавшим от наводнения вологжанам откачивать воду из подвалов жилых домов и дач в Вологде и Вологодском районе. Специально для этого была закуплена мотопомпа и рукава, финансовую помощь для приобретения оборудования оказал депутат Антон Холодов.



«Мы специально закупили мотопомпу, чтобы помочь людям бороться с последствиями непогоды. У жителей Вологодского района пострадали дома, много дачных построек, поэтому помпу мы только успеваем передавать от одного дома к другому», – рассказал Антон Холодов.



Сейчас приобретенное оборудование используется для откачки воды из подвалов домов в Вологодском районе – об этом попросили жители.



«Нам очень своевременно помощь была оказана. Весь участок залило, в доме ковры к полу примерзать начали. Сейчас воду откачали, всю технику специально на второй этаж перенесли – мало ли, снова такой потоп случится», - рассказывают жители Вологодского района.



Добавим, что в Вологодском районе было подтоплено более 85 домовладений.