Документальный фильм «Незатопленные истории Белого озера» покажут в Вологде 18 ноября

12.11.2019 [Общество]

В зале областной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 1 в Вологде 18 ноября пройдет показ документального фильма «Незатопленные истории Белого озера». У зрителей будет возможность обсудить его с автором и режиссёром Анор Тукаевой, руководителем проекта по консервации затопленного храма-маяка в деревне Крохино.

— «Незатопленные истории Белого озера» — это короткометражный документальный фильм, основанный на воспоминаниях переселенцев из затопленных сёл и деревень Белозерья, чьи родные дома были уничтожены водой — не природной стихией, но руками людей. Среди участников фильма жители Вологды, Белозерска, Санкт-Петербурга и даже Москвы, — таков был ареал расселения жителей затапливаемых территорий, — сообщают организаторы.

В 1960-х годах прошлого века десятки сёл и деревень Белозерья были затоплены при строительстве Волго-Балтийского водного пути. В масштабе всего Волго-Балта число затопленных населённых пунктов доходит до нескольких сотен.

С 2012 года волонтеры записывали разговоры с переселенцами Белозерья и их потомками. В фильме показаны два взгляда на проблему сохранения наследия и исторической памяти. Первый взгляд — это взгляд местных жителей, основанный на их жизненном опыте. Другой — взгляд волонтёров, которых ничего с этим местом ранее не связывало. Соприкосновение этих двух взглядов формирует актуальную картину восприятия наследия и памяти.

Показ начнется в зале редкой книги областной библиотеки в 18 часов. Вход свободный. 

Тэги: Крохино

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодском районе затопило коттеджный поселок, строительство которого велось с нарушениями
В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной
В Вологде разваливается Горбатый мост
Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
Сын бывшего начальника вологодского УМВД подозревается в мошенничестве на 200 тысяч рублей
На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки
Уровень воды в реке в Вологде приближается к критической отметке в 112,2 метра
В суде началось слушание дела о хищении при строительстве развязки в Вологде
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
723 дачных участка подтоплены в Вологде
11.11.2019 [Общество]

В Вологде разваливается Горбатый мост

10443
4
11.11.2019 [Политика]

В администрации Вологды скрывают фамилии кандидатов на пост мэра

1665
0
12.11.2019 [Происшествия]

Череповчанин украл с банковской карты бездомного 3 000 рублей

257
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пьеса «Мачо» победила в онлайн-голосовании конкурса вологодских драматургов
Двое череповчан попали в ДТП на угнанном авто, пытаясь совершить «полицейский разворот»
Депутат Антон Холодов помогает жителям подтопленных домов Вологды и Вологодского района
В Тарногском районе будут судить мать найденной в лесу двухлетней девочки
Документальный фильм «Незатопленные истории Белого озера» покажут в Вологде 18 ноября
Череповчанин украл с банковской карты бездомного 3 000 рублей
Молодежный театр из Москвы покажет спектакль в Вологде
 


28.10.2019 [Общество]

Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

4422
0
12.11.2019 [БлогоVO]

Устойчивый рост

234
0
10.11.2019 [Обзор Прессы]

Почему финским школам не нужен ФГОС и они не зацикливаются на тестах

502
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика