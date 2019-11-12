Документальный фильм «Незатопленные истории Белого озера» покажут в Вологде 18 ноября

В зале областной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 1 в Вологде 18 ноября пройдет показ документального фильма «Незатопленные истории Белого озера». У зрителей будет возможность обсудить его с автором и режиссёром Анор Тукаевой, руководителем проекта по консервации затопленного храма-маяка в деревне Крохино.

— «Незатопленные истории Белого озера» — это короткометражный документальный фильм, основанный на воспоминаниях переселенцев из затопленных сёл и деревень Белозерья, чьи родные дома были уничтожены водой — не природной стихией, но руками людей. Среди участников фильма жители Вологды, Белозерска, Санкт-Петербурга и даже Москвы, — таков был ареал расселения жителей затапливаемых территорий, — сообщают организаторы.

В 1960-х годах прошлого века десятки сёл и деревень Белозерья были затоплены при строительстве Волго-Балтийского водного пути. В масштабе всего Волго-Балта число затопленных населённых пунктов доходит до нескольких сотен.

С 2012 года волонтеры записывали разговоры с переселенцами Белозерья и их потомками. В фильме показаны два взгляда на проблему сохранения наследия и исторической памяти. Первый взгляд — это взгляд местных жителей, основанный на их жизненном опыте. Другой — взгляд волонтёров, которых ничего с этим местом ранее не связывало. Соприкосновение этих двух взглядов формирует актуальную картину восприятия наследия и памяти.

Показ начнется в зале редкой книги областной библиотеки в 18 часов. Вход свободный.