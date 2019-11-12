Череповчанин украл с банковской карты бездомного 3 000 рублей

42-летний житель Череповца обвиняется в мошенничестве. Мужчина украл банковскую карту у бездомного, с которым выпивал, потратил с нее 3 тысячи рублей, а потом вернул обратно.

Инцидент произошел 21 августа. Обвиняемый и 63-летний бездомный мужчина выпивали в одной из квартир города. Пенсионер уснул, и собутыльник решил воспользоваться его банковской картой. Забрав ее, череповчанин за полчаса потратил 3,2 тысячи рублей на спиртное и продукты в магазинах, а потом вернулся с покупками и положил карту на место. Когда бездомный проснулся, они продолжили застолье. Позже мужчина заметил пропажу денег с карты и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.