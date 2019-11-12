Молодежный театр из Москвы покажет спектакль в Вологде

12.11.2019 [Культура]

Молодёжный театр «Б.Э.Т.» из Москвы представит 16 ноября в Вологодской областной библиотеке свой спектакль «Всё не так!». Начало в 15 часов по адресу улица Марии Ульяновой, 1.

Театр «Б.Э.Т.» («Большая энциклопедия театра») – это культурно-просветительский проект Библиотеки № 18 им. В.А. Жуковского (г. Москва), направленный на продвижение чтения и искусства, а также популяризацию среди молодёжи библиотек в качестве креативных пространств для учёбы и творчества.

Как сообщает сайт областной библиотеки, спектакль создан по мотивам романа блоггера из Южной Кореи Ким Хо Сика «Она со странностями». Автором текста и художественным руководителем постановки стал Сергей Шестаков.

Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться на мероприятие в группе Юношеского центра имени Владимира Тендрякова «Библиогурман» в соцсети.

Дополнительную информацию можно узнать, позвонив по номеру телефона областной библиотеки: 72-36-56

Спектакль имеет возрастное ограничение 16+

 

Тэги: Театры, спектакль

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