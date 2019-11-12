16 ноября вологжане смогут пополнить регистр доноров костного мозга

16 ноября в Вологде при поддержке благотворительного фонда «АдВита» пройдет акция по сдаче крови на типирование для пополнения национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Добровольцев ждут с 10 до 13 часов в медцентре "Вита" на улице Марии Ульяновой, 3.

Анализ крови нужен для того, чтобы определить HLA-генотип костного мозга добровольца, который в будущем сможет стать донором для нуждающегося пациента.

Помочь спасти жизнь человека может любой гражданин России в возрасте от 18 до 45 лет, который никогда не болел гепатитом В или С, туберкулезом, и не является носителем ВИЧ. С полным перечнем противопоказаний можно ознакомиться в группе акции в соцсети.

Процедура не затратна по времени и не требует особенной подготовки. Производится забор 9 мл крови, правила «натощак» не предусмотрено. Перед тем как вступить в регистр, нужно лишь записаться в теме и непосредственно на месте заполнить анкету донора.

После исследования клеток крови специалисты занесут потенциальных доноров в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Регистр носит имя обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему не нашлось донора, и он скончался в феврале 2015 года в НИИ им. Р.М. Горбачевой.

Донорство костного мозга во всём мире – добровольно, безвозмездно и анонимно. Безвредность и безопасность процедуры для здоровья донора подтверждена статистикой сотен тысяч успешных трансплантаций, проведённых за последние 30 лет.