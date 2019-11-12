Череповчанка за восемь месяцев 22 раза прописала в своей квартире иностранцев

Жительница Череповца фиктивно регистрировала в своей квартире иностранцев за вознаграждение. Временную прописку с помощью девушки получил 21 иностранец.

— Полицейские установили, что 28-летняя череповчанка, являясь собственником квартиры на улице Краснодонцев, зарегистрировала иностранного гражданина без фактического предоставления места жительства. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что данный факт был не единичен и всего в течение 8 месяцев женщина зарегистрировала граждан из стран ближнего зарубежья 22 раза, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Прописка во всех случаях была временной, всего девушка зарегистрировала у себя 21 мигранта (один мужчина дважды получал временную регистрацию в квартире). По словам подозреваемой, она получала 1500 рублей с человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), ведется следствие.