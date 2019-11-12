Вологда вышла в финал конкурса на звание столицы «Тотального диктанта»

12.11.2019 [Общество]

Вологда набрала 3325 голосов и вышла в финал конкурса на звание столицы «Тотального диктанта». В списке финалистов также Нукус, Санкт-Петербург, Казань и Тамбов. Их жители России выбрали из 10 претендентов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Это была достойная борьба с сильными соперниками. Радует, что в нашем городе есть жители, неравнодушные к грамотности, русскому языку и проекту „Тотальный диктант“, которые каждый день находили время, чтобы проголосовать за родной город. Финал состоится 1 февраля, город-победитель будет выбирать профессиональное жюри. Во время выступления у нас будет 12 минут, чтобы ярко и интересно рассказать о своем замечательном городе и максимально полно показать потенциал и готовность организовать главную площадку „Тотального диктанта — 2020“, а также обозначить возможные точки роста проекта в случае победы городской команды», — говорит координатор проекта «Тотального диктанта» в Вологде Ирина Кузнецова.

Акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, в 2020 году пройдет 4 апреля. Город, получивший звание столицы, станет центральной площадкой акции, куда приедет автор текста. Уже известно, что в следующем году россияне будут писать текст писателя Андрея Геласимова.

 

 

Тэги: Тотальный диктант

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