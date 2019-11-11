76 млн рублей потратят в 2020 году на ремонт сельских домов культуры в Вологодской области

11.11.2019 [Общество]

76 млн рублей выделят из областного и местных бюджетов на ремонт сельских домов культуры в Вологодской области в 2020 году. Предполагается, что работы будут проведены в зданиях учреждений культуры,  расположенных в сельских населенных пунктах каждого муниципального района. Финансирование направят на проведение капитальных ремонтов зданий, а также на приобретение оборудования, мебели и специального инвентаря.

«В Вологодской области более 90% культурно-досуговых учреждений расположены в сельской местности. Практически все здания сельских домов культуры требуют проведения ремонтных работ. При этом 53 здания требуют капитального ремонта, 3 из них находятся в аварийном состоянии. В рамках программы «Сельский дом культуры» в течение 5 лет будут отремонтированы 130 зданий муниципальных культурно-досуговых учреждений», - рассказал начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Отметим, что в 2019 году на программу "Сельский дом культуры" выделено более 58 миллионов рублей. Ремонты домов культуры в 25 муниципальных районах из 26 завершены. До конца ноября будут завершены работы в Усть-Алексеевском Доме культуры Великоустюгского муниципального района. В здании проведен ремонт кровли, фасада, внутренняя отделка стен, установлены новые окна, потолок заменен на навесной, приобретены кресла зрительного зала, одежда сцены. Ремонт полов актового зала, крылец здания в стадии завершения.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: дом культуры

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