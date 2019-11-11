Череповчанина приговорили к пяти годам лишения свободы за изнасилование

11.11.2019 [Происшествия]

В Череповце суд признал 49-летнего местного жителя виновным в изнасиловании. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. 

«Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года в г. Череповце по месту жительства 49-летний мужчина распивал спиртные напитки со знакомой и ее подругой. Когда знакомая вышла покурить, мужчина запер дверь в квартиру и, применяя насилие, изнасиловал 43-летнюю гостью», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Соседи услышали крики потерпевшей о помощи и вызвали полицию. Подозреваемого, который ранее был судим за преступления, в том числе против половой свободы личности, задержали и заключили под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет колонии особого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: суды, приговоры, изнасилование

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