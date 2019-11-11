Сотрудник музея в Тотьме выиграл грант на обучение в театральном проекте

11.11.2019 [Культура]

Победителей конкурса на получение 10 тревел-грантов для участия в курсе «Музей = сцена. Как оживить коллекцию» объявили на днях Благотворительный фонд Владимира Потанина и образовательный проект Фестиваля «Золотая Маска» — Институт театра.  Образовательный курс рассчитан на сотрудников музеев из регионов.

В числе победителей и сотрудник Тотемского музейного объединения Анатолий Пахнин. Основным критерием отбора заявок на конкурс стал опыт участия кандидатов в проектах сотрудничества музея и театра.

— Цель курса — познакомить сотрудников музеев и театров с лучшими практиками интеграции музейного материала в перформативный жанр, а также поддержать специалистов из региональных музеев, развивающих сотрудничество с театрами и другими видами перформативного искусства, — сообщается на странице Тотемского музейного объединения. — В программу курса войдут лекции экспертов из ведущих институций, презентации кейсов художников, круглые столы и показы.

Обучение будет проходить с 30 ноября по 1 декабря этого года в Екатеринбурге.

Тэги: Театры, гранты, музеи

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