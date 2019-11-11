Три новых игрока пополнили состав череповецкой «Северстали»

11.11.2019 [Спорт]

Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт до конца текущего сезона с канадским нападающим Кайлом Чипчура и защитником Джеффри Кинрейдом, который уже играл в Череповце в сезоне 2018/19

Кайл Чипчура Родился и начинал играть в хоккей в городе Уэстлок в Канаде. Прошёл всю вертикаль североамериканского хоккея вплоть до НХЛ. В составе сборной Канады принимал участие в Чемпионате мира среди юниоров и Чемпионате мира среди молодёжи. Чемпион мира среди молодёжи 2006 года.

В сезоне 2017/2018 переехал в КХЛ. Защищал цвета братиславского «Слована» и «Куньлунь РС» (Пекин, КНР). Всего провёл 176 матчей, набрал 60 (24+36) очков.

Джеффри Кинрейд родился и начал играть в канадском городе Нельсон. Провёл несколько сезонов в АХЛ, после чего перебрался в Европу. В КХЛ известен по выступлениям за «Медвешчак», «Адмирал», «Нефтехимик», «Куньлунь РС» и «Торпедо». По ходу прошлого сезона пополнил состав череповецкой команды, провёл 17 матчей, набрал 7 (3+4) очка за результативность при показателе полезности +1, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Так же клуб совершил обмен с ХК «Сочи». В Череповец приехал Кирилл Капустин, южане же получили "денежную компенсацию".

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