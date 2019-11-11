В администрации Вологды считают, что бетон спас берега реки от размывания

Бетонная набережная не повлияла на уровень воды в реке Вологде, но спасла берег от размывания, а Сретенскую церковь — от подтопления. Об этом сегодня на пресс-конференции в городской администрации сказал мэр Сергей Воропанов.

— Эксперты-проектировщики отмечают, что проведенное берегоукрепление справляется с первой проверкой на прочность. Мы предотвратили разымытие берегов, сползание, обрушение берега в реку и обмеление русла. Кроме того, в кустах задерживается мусор, лед. Гладки берег способствовал более легкому прохождению воды, — отметил Сергей Воропанов.

По мнению мэра, если бы не проведенное берегоукрепление, вода могла бы вплотную подойти к стенам Сретенской церкви.

— Вечером 7 ноября вода походила к Сретенской церкви, к ночлечке так называемой. Чисто теоретически, если бы было размытие берега, то вода могла бы подойти к зданиям. Этого не произошло, — отметил Воропанов.

Мэр также рассказал, что работы по берегоукреплению «Магистраль» не завершила из-за высокого уровня воды в реке. Сейчас подрядчик подал иск в суд, чтобы продлить срок сдачи работ. Ранее NewsVo сообщал, что фирма должна была закончить работы до 25 ноября 2019 года.