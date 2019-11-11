В Череповце присудили ущерб за повреждение льдом машины, припаркованной с нарушениями

11.11.2019 [Общество]

Вологодский областной суд снизил сумму ущерба за неубранный лёд, который упал с крыши и повредил автомобиль местной жительницы. Несмотря на то, что череповчанка припарковала машину в неположенном месте, ей все равно присудили компенсацию.

9 февраля 2019 года череповчанка припарковала автомобиль «Ford Focus» около одного из домов на улице Набережной, который обслуживает одна из управляющих компаний. На следующее утро женщина обнаружила, что её автомобиль повреждён льдом, упавшим с крыши здания. Управляющая компания не возместила причинённый ущерб, поэтому хозяйка авто решила взыскать его через суд.

В судебном заседании ответчик не признал нарушение, поскольку компания проводила уборку льда и снега. Представитель компании указал, что автомобиль был припаркован на газоне возле стены дома, а лёд мог упасть на него с козырьков балконов, самовольно установленных жильцами.

Несмотря на это, Череповецкий городской суд постановил взыскать с управляющей компании более 160 тысяч рублей компенсации ущерба в пользу пострадавшей.

Представитель управляющей компании подал апелляцию. Вышестоящий суд учёл, что пострадавшая сама допустила грубое нарушение, припарковав машину у стены дома, что привело к повреждению автомобиля. Однако ущерб управляющей компании все-таки придется оплатить - его сумму снизили до 48,5 тысяч рублей.

Тэги: парковки, ЖКХ, нарушения

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