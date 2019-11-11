Жителям Вологды предлагают высказать мнение о комфортности жизни в городе

11.11.2019 [Общество]

Анкету горожанина предлагают заполнить жителям Вологды общественники. Опросный лист по просьбе экскурсовода Екатерины Хоботовой разработали в Центре прикладной урбанистики под руководством Свята Мурунова.

- Эту анкету мы делали, чтобы понять, какие сейчас вообще настроения в городе, - рассказывает Екатерина о целях опроса. – Чтобы дальше продолжать свои проекты или начинать новые, хочется понимать, какие настроения у жителей. Все разрознены, каждый думает что-то сам по себе. Я видела, как запускают подобные анкеты в других городах, потом там появлялись разнообразные бюро местного развития, начинались какие-то интересные активности.

В анкете есть вопросы о том, какие у вас в Вологде любимые места, куда вы обычно приглашаете и приводите гостей города, насколько комфортно вам живется в Вологде, как вы оцениваете изменения за последние годы, каких учреждений в городе вам не хватает, кем из жителей вы гордитесь, какими знаниями и умениями готовы поделиться с вологжанами.

- Вологда — это, прежде всего, мы — ее горожане! – говорится в предисловии к этой анкете. - Здесь мы живем, отдыхаем, работаем, вдохновляемся или разочаровываемся, создаем то, во что верим. Город влияет на нас, а мы своими действиями или бездействием влияем на него. Чтобы вместе разобраться в настоящем и выбрать направления развития для нашего города, мы приглашаем Вас принять участие в исследовании, ответив на вопросы этой анкеты, и разослав ее дальше по своим знакомым/коллегам/соседям.

Анкету можно заполнять анонимно, но в конце обязательный пункт – ваша электронная поста. Организаторы обещают, что вся информация, полученная в результате исследований, будет использована только для целей исследования (анализ ситуации, выработка решений) и останется конфиденциальной.

Результаты в обобщенном виде будут опубликованы в СМИ и разосланы участникам. Заполнить анкету можно по ссылке. Ответы будут приниматься еще в течение месяца.

Тэги: общественное мнение, опросы, Вологда

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