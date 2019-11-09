Преподаватель СПбГУ задержан с отрезанными женскими руками в рюкзаке

09.11.2019 [Происшествия]

63-летний преподаватель истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов подозревается в жестоком убийстве девушки.

Утром в субботу, 9 ноября, Соколова достали из реки Мойки, сообщает Интерфакс. В его рюкзаке обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Преподавателя госпитализировали с переохлаждением .

По данным портала 47news, в квартире Соколова обнаружили женское тело, отрезанная голова и окровавленную пилу. Личность убитой устанавливается. Предположительно, она могла быть студенткой Соколова или его родственницей.

- Около пяти утра его вытащили из реки Мойки неподалёку от его дома. В рюкзаке, находившемся рядом с ним в воде, полицейские нашли две отрезанные по локоть женские руки. По предварительным данным, учёный был сильно нетрезв и получил переохлаждение от долгого пребывания в воде, - сообщает портал 47news.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Олег Соколов специализируется на военной истории Франции, является основоположником военно-исторической реконструкции в России и членом научного совета Российского военно-исторического общества. Был награжден французским орденом Почетного легиона.

В прошлом году имя Олега Соколова упоминалось в СМИ в связи со скандальной открытой лекцией, которая прошла 2 марта 2018 года в Институте истории СПбГУ. Послушать доцента Соколова пришла группа молодых людей, среди которых оказался сторонник его научного оппонента Евгения Понасенкова. Он публично уличил историка во лжи. В ответ преподаватель попросил студентов в зале выставить задававшего неудобные вопросы за дверь, что было сделано с применением силы, пишет "Фонтанка"Видео с этим инцидентом попало в интернет.

 

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодском районе затопило коттеджный поселок, строительство которого велось с нарушениями
В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной
Сын бывшего начальника вологодского УМВД подозревается в мошенничестве на 200 тысяч рублей
Уровень воды в реке в Вологде приближается к критической отметке в 112,2 метра
10,4 млн рублей заплатят из бюджета за ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске
В суде началось слушание дела о хищении при строительстве развязки в Вологде
Жилые дома в нескольких микрорайонах Вологды под угрозой подтопления
В 13 районах Вологодской области ввели режим ЧС из-за дождей и отключения электричества
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
Череповчанин специально травмировал колено, чтобы не служить в армии
08.11.2019 [БлогоVO]

Берегоукрепление реки не спасло Вологду от подтопления и затопления

2901
0
07.11.2019 [Общество]

В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной

10852
10

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
Преподаватель СПбГУ задержан с отрезанными женскими руками в рюкзаке
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
Череповчанин варил дезоморфин в своей квартире
В Устюжне с водителя незаконно взяли деньги на пункте весового контроля
В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц
Вологжанина, пес которого загрыз соседскую собаку, оштрафовали на 3 000 рублей
 


28.10.2019 [Общество]

Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

3986
0
09.11.2019 [БлогоVO]

Проблема серьёзная!

45
0
06.11.2019 [Обзор Прессы]

«Кто не платит, тот не празднует». Как из родителей выбивают деньги на выпускной и подарки

1295
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика