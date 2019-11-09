Преподаватель СПбГУ задержан с отрезанными женскими руками в рюкзаке

63-летний преподаватель истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов подозревается в жестоком убийстве девушки.

Утром в субботу, 9 ноября, Соколова достали из реки Мойки, сообщает Интерфакс. В его рюкзаке обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Преподавателя госпитализировали с переохлаждением .

По данным портала 47news, в квартире Соколова обнаружили женское тело, отрезанная голова и окровавленную пилу. Личность убитой устанавливается. Предположительно, она могла быть студенткой Соколова или его родственницей.

- Около пяти утра его вытащили из реки Мойки неподалёку от его дома. В рюкзаке, находившемся рядом с ним в воде, полицейские нашли две отрезанные по локоть женские руки. По предварительным данным, учёный был сильно нетрезв и получил переохлаждение от долгого пребывания в воде, - сообщает портал 47news.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Олег Соколов специализируется на военной истории Франции, является основоположником военно-исторической реконструкции в России и членом научного совета Российского военно-исторического общества. Был награжден французским орденом Почетного легиона.

В прошлом году имя Олега Соколова упоминалось в СМИ в связи со скандальной открытой лекцией, которая прошла 2 марта 2018 года в Институте истории СПбГУ. Послушать доцента Соколова пришла группа молодых людей, среди которых оказался сторонник его научного оппонента Евгения Понасенкова. Он публично уличил историка во лжи. В ответ преподаватель попросил студентов в зале выставить задававшего неудобные вопросы за дверь, что было сделано с применением силы, пишет "Фонтанка". Видео с этим инцидентом попало в интернет.