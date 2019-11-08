Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей

Мошенники похитили более 4,5 миллионов рублей со счёта вологодской организации, подделав документы от имени её директора.

Руководитель одной из фирм сообщил, что с банковского счёта его предприятия было списано более 4,5 миллионов рублей в пользу организации, с которой он ранее не работал. Правоохранители установили, что неизвестные получили доступ к его электронной почте, после чего, подделав платёжные документы, мошенники отправили их на оплату в бухгалтерскую организацию. Оплата была проведена.

Всего за минувшие сутки в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились десять жителей Вологодской области. Так, к пенсионерке из Сокола мошенники пришли лично. Незнакомые мужчина и женщина сообщили ей, что в последнее время участились случаи оборота поддельных денежных знаков. Пострадавшая передала им 16 тысяч рублей, которые хранила дома. Осмотрев купюры, злоумышленники сказали, что банкноты настоящие и вернули их обратно. Позже выяснилось, что деньги были заменены на банкноты «банка приколов».

Четырём жительницам области злоумышленники по телефону представились сотрудниками банка. Сообщив мошенникам личные данные, потерпевшие лишились в общей сложности 334 тысяч рублей.

61-летняя жительница Великоустюгского района утром потеряла банковскую карту, а вечером с её счёта было списано 2 600 рублей.

«Жителю областного центра 1958 г. р. в одной из социальных сетей в сети Интернет от имени его родственника рассказали о возможности получить вознаграждение за участие в розыгрыше денег. Для участия необходимо заполнить анкету и указать данные банковской карты. После этого со счета потерпевшего было похищено 17 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Ещё двое жителей области лишились средств при совершении покупок в Интернете: в первом случае покупка была совершена на сайте-двойнике, во втором продавец перестал отвечать на звонки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые устанавливаются.