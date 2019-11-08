Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей

08.11.2019 [Происшествия]

Мошенники похитили более 4,5 миллионов рублей со счёта вологодской организации, подделав документы от имени её директора. 

Руководитель одной из фирм сообщил, что с банковского счёта его предприятия было списано более 4,5 миллионов рублей в пользу организации, с которой он ранее не работал. Правоохранители установили, что неизвестные получили доступ к его электронной почте, после чего, подделав платёжные документы, мошенники отправили их на оплату в бухгалтерскую организацию. Оплата была проведена.

Всего за минувшие сутки в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились десять жителей Вологодской области. Так, к пенсионерке из Сокола мошенники пришли лично. Незнакомые мужчина и женщина сообщили ей, что в последнее время участились случаи оборота поддельных денежных знаков. Пострадавшая передала им 16 тысяч рублей, которые хранила дома. Осмотрев купюры, злоумышленники сказали, что банкноты настоящие и вернули их обратно. Позже выяснилось, что деньги были заменены на банкноты «банка приколов».

Четырём жительницам области злоумышленники по телефону представились сотрудниками банка. Сообщив мошенникам личные данные, потерпевшие лишились в общей сложности 334 тысяч рублей.

61-летняя жительница Великоустюгского района утром потеряла банковскую карту, а вечером с её счёта было списано 2 600 рублей.

«Жителю областного центра 1958 г. р. в одной из социальных сетей в сети Интернет от имени его родственника рассказали о возможности получить вознаграждение за участие в розыгрыше денег. Для участия необходимо заполнить анкету и указать данные банковской карты. После этого со счета потерпевшего было похищено 17 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Ещё двое жителей области лишились средств при совершении покупок в Интернете: в первом случае покупка была совершена на сайте-двойнике, во втором продавец перестал отвечать на звонки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые устанавливаются.

Тэги: мошенники

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