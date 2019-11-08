Череповчанин варил дезоморфин в своей квартире

08.11.2019 [Происшествия]
Череповчанин варил дезоморфин в своей квартире

В Череповце полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в изготовлении и хранении наркотика. Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина готовил дезоморфин в собственной квартире. 

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что в одной из квартир дома на проспекта Победы мужчина изготавливает наркотики. Установив квартиру, правоохранители задержали хозяина жилища и двух его друзей. Во время осмотра помещения были обнаружены приспособления для изготовления наркотика, склянки с остатками неизвестного вещества и шприцы. Один из шприцов с дезоморфином полицейские сфотографировали в холодильнике, на полке с яйцами.

«По заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра УМВД России по г. Череповцу изъятое вещество является наркотическим средством дезоморфин массой 0,254 грамма. Задержанное лицо были направлено для освидетельствования в медицинское учреждение. Результат химико-токсилогического исследования показал, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемый заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Фото пресс-службы областного УМВД

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