В Устюжне с водителя незаконно взяли деньги на пункте весового контроля

08.11.2019 [Происшествия]

В Устюжне в отношении 47-летнего работника КУ ВО «Управление автомобильных дорог» возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, 27 июня подозреваемый, являясь ведущим техником отдела сохранности госучреждения, предложил 40-летнему предпринимателю пропустить его груженый лесом автомобиль через пункт весового контроля без взвешивания. Техник осознавал, что пункт весового контроля не функционирует, отмечает региональное управление следственного комитета.

Введённый в заблуждение водитель передал мужчине 2 тысячи рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, принудительные работы, либо лишение свободы.

Тэги: мошенничество, взятка

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