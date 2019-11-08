Вологжанина, пес которого загрыз соседскую собаку, оштрафовали на 3 000 рублей

08.11.2019 [Происшествия]

В Вологде суд оштрафовал местного жителя на 3 тысячи рублей за нарушение правил содержания собак. Пока мужчина был в командировке, его пёс загрыз соседскую собаку.

Суд установил, что 25 августа вологжанин допустил нахождение своей собаки без поводка и намордника на территории садоводческого товарищества «Восток 2». Мужчина не признал своей вины и пояснил, что до 27 августа был в командировке. В его отсутствие пса (метиса овчарки и лайки) кормила соседка. По словам владельца, его собака добродушная и не бросается на людей. Будка стоит в 3 метрах от забора. Цепь и ошейник он проверил перед отъездом. О том, что его пёс загрыз соседского шпица, ему рассказала хозяйка погибшей собаки.

«В судебном заседании Г., владелица собаки породы шпиц, пояснила, что в тот день с внуком и собакой возвращалась с дачи, расположенной в СТ „Восток 2“. Собаку вел ребенок на поводке. Когда они проходили мимо участка, не огороженного забором, на них выскочила собака. Внук отпустил поводок, Г. схватила шпица на руки. В этот момент овчарка накинулась, повалила ее на землю, впившись зубами в шпица. На крики Г. прибежал молодой человек, он оттащил овчарку и привязал ее к забору. От полученных ран шпиц умер на руках хозяйки. Это не первый случай, когда собака прибегает на участки, поскольку не закреплена цепью», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 3 тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: домашние животные, собаки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодском районе затопило коттеджный поселок, строительство которого велось с нарушениями
В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной
Сын бывшего начальника вологодского УМВД подозревается в мошенничестве на 200 тысяч рублей
Уровень воды в реке в Вологде приближается к критической отметке в 112,2 метра
10,4 млн рублей заплатят из бюджета за ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске
В суде началось слушание дела о хищении при строительстве развязки в Вологде
Жилые дома в нескольких микрорайонах Вологды под угрозой подтопления
В 13 районах Вологодской области ввели режим ЧС из-за дождей и отключения электричества
«Эксперт РА» повысило прогноз по рейтингу банка «Открытие» со стабильного на позитивный
В Вологодской области уволился уполномоченный по правам бизнесменов
08.11.2019 [Общество]

В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц

685
0
07.11.2019 [Общество]

Полиция Вологды два месяца проводит проверку по факту поджога памятника архитектуры на Ветошкина

1152
0
07.11.2019 [Общество]

В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной

8786
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
Череповчанин варил дезоморфин в своей квартире
В Устюжне с водителя незаконно взяли деньги на пункте весового контроля
В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц
Вологжанина, пес которого загрыз соседскую собаку, оштрафовали на 3 000 рублей
Восемь деревень в Череповецком и Грязовецком районах отрезаны от внешнего мира из-за размытых дорог
Житель Вологды подозревается в убийстве жены, которая хотела с ним развестись
 


28.10.2019 [Общество]

Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

3806
0
08.11.2019 [БлогоVO]

Мы увеличиваем террористическую угрозу

446
0
06.11.2019 [Обзор Прессы]

«Кто не платит, тот не празднует». Как из родителей выбивают деньги на выпускной и подарки

1102
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика