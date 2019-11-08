Вологжанина, пес которого загрыз соседскую собаку, оштрафовали на 3 000 рублей

В Вологде суд оштрафовал местного жителя на 3 тысячи рублей за нарушение правил содержания собак. Пока мужчина был в командировке, его пёс загрыз соседскую собаку.

Суд установил, что 25 августа вологжанин допустил нахождение своей собаки без поводка и намордника на территории садоводческого товарищества «Восток 2». Мужчина не признал своей вины и пояснил, что до 27 августа был в командировке. В его отсутствие пса (метиса овчарки и лайки) кормила соседка. По словам владельца, его собака добродушная и не бросается на людей. Будка стоит в 3 метрах от забора. Цепь и ошейник он проверил перед отъездом. О том, что его пёс загрыз соседского шпица, ему рассказала хозяйка погибшей собаки.

«В судебном заседании Г., владелица собаки породы шпиц, пояснила, что в тот день с внуком и собакой возвращалась с дачи, расположенной в СТ „Восток 2“. Собаку вел ребенок на поводке. Когда они проходили мимо участка, не огороженного забором, на них выскочила собака. Внук отпустил поводок, Г. схватила шпица на руки. В этот момент овчарка накинулась, повалила ее на землю, впившись зубами в шпица. На крики Г. прибежал молодой человек, он оттащил овчарку и привязал ее к забору. От полученных ран шпиц умер на руках хозяйки. Это не первый случай, когда собака прибегает на участки, поскольку не закреплена цепью», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 3 тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.