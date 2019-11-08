Восемь деревень в Череповецком и Грязовецком районах отрезаны от внешнего мира из-за размытых дорог

Из-за размытых водой дорог в Вологодской области нарушено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами. Об этом губернатор рассказал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в региональном правительстве.

Так, администрация Череповецкого района сообщила, что на данный момент полностью нарушено автомобильное сообщение с двумя деревнями в Судском сельском поселении, в которых проживает 16 человек. Еще в одну деревню можно проехать только на легковом транспорте. В Грязовецком районе транспорт не может проехать шести деревням, в которых живут 47 человек.

Работы по восстановлению дорог ведутся, жители обеспечиваются всем необходимым с помощью лодок и спецтранспорта, сообщили в областном правительстве.