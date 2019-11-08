Житель Вологды подозревается в убийстве жены, которая хотела с ним развестись

В Вологде 25-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве жены. Возбуждено уголовное дело.

Тело 23-летней женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено 7 ноября в квартире дома на улице Северной.

«Тело пострадавшей обнаружил работодатель, пришедший к ней, поскольку утром девушка не вышла на работу. Как выяснили следователи, погибшая в сентябре рассталась с ревнивым супругом 1994 г. р. и подала заявление на развод. Они часто конфликтовали из-за его необоснованной ревности», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 6 ноября муж погибшей выпил спиртного с коллегой, а после отправился поговорить с женой. В кухне квартире супруги поссорились, и мужчина нанёс пострадавшей множественные удары ножом, который принёс с собой.

Воложанин задержан, решается вопрос о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.