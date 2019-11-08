В Вологодской области восстановили электроснабжение всех отключенных населенных пунктов

В Вологодской области восстановлено электроснабжение всех отключенных ранее из-за аварий на ЛЭП потребителей. При этом локальные работы по подключению к сети конкретных домовладений продолжаются.

«По данным на 10 утра сегодняшнего дня подключены к системе электроснабжения все критически важные объекты – котельные и водоканалы, все социально значимые объекты – детские дома, детские сады, школы, ЦРБ и ФАПы. И на 10 утра подключены все населенные пункты к стационарному электроснабжению. Задача, которая ставилась перед энергетическим комплексом региона, выполнена в полном объеме», - сказал губернатор Олег Кувшинников на заседании КЧС в правительстве Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, из-за непогоды и упавших на провода деревьев без электричества в среду в Вологодской области остались 586 населенных пунктов, в которых проживает 28,5 тыс. человек, были отключены 37 социально значимых объектов.