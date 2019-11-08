В Вологде мошенники обманывали россиян, хотевших взять кредит

В Вологде 6 ноября полицейские задержали двух подозреваемых в дистанционных мошенничествах. Приехав в областную столицу из другого региона, они сняли квартиру и "работали" в ней, обманывая людей по телефону.

Мужчины разместили в интернете и газетах объявления о том, что они оказывают помощь при получении кредитов людям с плохой банковской историей.

- Когда мужчинам звонили граждане, то злоумышленники выясняли причины звонка и обещали содействие в получении кредита. В дальнейшем подозреваемые указывали потерпевшим какой-либо банк и предлагали идти туда оформлять заявку. Каждый раз они убеждали потерпевшего, что якобы имеют влияние на сотрудников банка и получение займа возможно только после оплаты некоторой суммы денег. Как правило, это было несколько процентов от кредита. Денежные средства во всех случаях переводились на электронные счета и мошенник не встречался с потерпевшим, - сообщает областное УМВД.

На помощь в задержании мошенников привлекли сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии. Мужчины 1982 г.р. и 1984 г.р. были задержаны в квартире. По данным следственного управления УМВД России по Вологде, они упохитили 27 тысяч рублей у жительницы Сыктывкара и 39 тысяч рублей у жителя Ульяновска. Однако это далеко не полный список потерпевших.

- Поскольку потерпевшие находятся за пределами Вологодской области, нам сейчас только предстоит выяснить их количество и ту сумму, на которую они были обмануты, - рассказал журналистам начальник УМВД по Вологодской области Виктор Пестерев.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».