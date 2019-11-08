В Великоустюгском районе мусоровозы не могут подъехать к контейнерам из-за неубранного снега

Региональный оператор по обращению с ТКО «Аквалайн» в своей группе в соцсети сообщает о трудностях, возникших с вывозом мусора в Великоустюгском районе. После снегопадов мусоровозы не могут подъехать к площадкам.

— После прошедших в районе обильных снегопадов практически все контейнерные площадки остаются в снегу. Управляющие компании, ТСЖ и органы местного самоуправления НЕ ВЫПОЛНЯЮТ свои обязанности по содержанию контейнерных площадок и мест накопления ТКО, — говорится в сообщении «Аквалайна».

После расчистки улиц и дорог возле контейнерных площадок и отдельно установленных контейнеров образовался снежный бруствер, который мешает перевозчикам свободно подкатывать контейнеры к мусоровозу.

В своем сообщении «Аквалайн» отмечает, что, если площадка находится на муниципальной земле, то бремя ее содержания лежит на местных властях. В других случаях это обязанность управляющей компании или ТСЖ.