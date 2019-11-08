23 ледовые переправы оборудуют в Вологодской области зимой

Зимой на реках Вологодской области оборудуют 23 ледовые переправы, об этом замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин рассказал во время выездного совещания в Великом Устюге. Там обсуждалась готовность сил и средств к работе в существующих условиях и предстоящей зимой, говорили о том, как обеспечить сообщение с отрезанными водой населенными пунктами до становления льда на реках.

- Обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, которые идут продолжительное время, привели к повышению уровня воды в наших реках и водоемах в среднем от 1,5 до 2,5 метров. Проезжая по большому кругу от Вологды через Тотьму, Бабушкино, Кич-Городок, Никольск, мы увидели, что все реки находятся практически в том же состоянии, что и весной, - говорит Виктор Рябишин. - То же самое видим и в Великом Устюге. Объем воды превышен по высоте на два метра. Поэтому необходимо еще раз проверить готовность сил и средств, а также возможность реагирования на возникающие ситуации. Нужно предвидеть, как мы войдем в зиму с ледоставом в Великом Устюге. Сейчас просчитываем все варианты развития ситуации.

Для доставки людей, грузов, товаров первой необходимости жителям деревни Кузино Великоустюгского района и ряда других населенных пунктов купили судно ледокольного класса, подготовлены все имеющиеся транспортные средства, включая судно на воздушной подушке.

- Также по поручению губернатора в этом году будет устроена ледовая переправа на Кузино, - подчеркнул Виктор Рябишин. - Заранее проводим конкурс на выполнение работ по возведению ледовой переправы. Всего по области будет наведено 23 переправы разного типа.

Кроме того, на совещании обсудили противопаводковые мероприятия, выполненные на территории Великого Устюга в весенне-летний период. На реке Северная Двина были начаты работы по подрезке перекатных участков Шабурный, Верхний и Нижний Аристовские. Намеченный на этот год план – 85 тысяч кубометров грунта - выполнен. Напомним, что с этого года на реке Северная Двина проводятся работы по расчистке русла для минимизации появления заторов льда во время паводка. Прочищена трасса судового хода, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

- Предстоит вынуть около 200 тысяч кубометров наносного грунта. Планомерно готовимся к возможности строительства перехватывающих перемычек в районе 50 км от Великого Устюга выше по реке. Конкурсные процедуры проведем в этом году, в следующем приступим к исполнению, - рассказал замгубернатора. - Отрадно, что в этом году завершено 2,5 км берегоукрепительных работ на реке Сухона. Протяженность второй очереди – 1,7 км. Идем по плану, который наметили еще три года назад. Думаем и о превентивных мероприятиях: запасы взрывчатых веществ, договорные отношения с судами ледокольного типа в Котласе. Вопросов много, нужно держать их на постоянном контроле».