Два чемпиона мира по боксу 10 ноября проведут в Вологде бесплатный мастер-класс

Чемпионы мира Расул Дибиров и Дмитрий Кириллов проведут в Вологде мастер-класс по боксу. Занятие состоится 10 ноября во Дворце боевых искусств на улице Предтеченской, 8.



В областную столицу приедут чемпион мира по профессиональному боксу Расул Дибиров и чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов.



Начало в 16.00, вход свободный.