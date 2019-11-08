Два чемпиона мира по боксу 10 ноября проведут в Вологде бесплатный мастер-класс

08.11.2019 [Спорт]

Чемпионы мира Расул Дибиров и Дмитрий Кириллов проведут в Вологде мастер-класс по боксу. Занятие состоится 10 ноября во Дворце боевых искусств на улице Предтеченской, 8.

В областную столицу приедут чемпион мира по профессиональному боксу Расул Дибиров и чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов.

Начало в 16.00, вход свободный.

Тэги: мастер-класс

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