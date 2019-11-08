Двое череповчан украли деньги из машины гостя, остановившегося у них на ночь

В Череповце полицейские задержали подозреваемых в краже денег из автомобиля. С заявлением о совершенном преступлении в дежурную часть обратился 24-летний мужчина.

Он рассказал, что ночевал в гостях у знакомых, а автомобиль оставил рядом с их домом. Наутро он обнаружил, что заднее стекло машины разбито, а из салона пропала куртка, в кармане которой лежали 32 тысячи рублей. Мужчина подозревал в краже своих знакомых, так как только они знали, где лежат деньги.

«Стражи порядка доставили потерпевшего и его знакомых во второй отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При беседе с сотрудником уголовного розыска 24-летний ранее судимый мужчина сознался, что накануне вечером он видел, как его знакомый доставал в магазине деньги. В ночное время, когда гость уснул, злоумышленник в компании со своей подругой разбил заднее стекло его транспортного средства и украл куртку с деньгами», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.