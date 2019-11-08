В Вологодской области набирают волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

08.11.2019 [Общество]

Поисковый отряд «Лиза Алерт» теперь есть и в Вологодской области.

- Мы приглашаем всех неравнодушных жителей области, готовых искать пропавших людей, стать добровольцами отряда. С вашей помощью мы сможем сделать так, чтобы как можно больше пропавших находились живыми и возвращались к родным, - сообщается на странице вологодского отряда в социальной сети.

Для того, чтобы стать добровольцем отряда, необходимо заполнить анкету в группе, зарегистрироваться на отрядном форуме (премодерация займет некоторое время), подписаться на бесплатную СМС-рассылку о выездах на поиски.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился 9 лет назад с трагического завершения поиска четырехлетней Лизы Фомкиной в Орехово-Зуеве осенью 2010 года. Тогда был создан сайт lizaalert.org, на котором начали регистрироваться добровольцы, готовые помогать в поисках пропавших людей.

- С этого момента каждый день, круглосуточно мы прочёсываем леса, прозваниваем больницы, расклеиваем ориентировки, готовим карты, а также смотрим снимки с дронов, проводим занятия для детей, учимся оказывать первую помощь, знакомим с отрядом новичков, учим наших поисковых собак, встречаемся с новыми партнёрами и договариваемся о совместных проектах и так далее, - сообщается на сайте отряда.

Сейчас поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» насчитывает уже более 25 000 волонтеров, готовых бескорыстно прийти на помощь незнакомым людям. За 9 лет отряд принял около 55 000 заявок на поиск, и более 46 000 человек были найдены живыми.

Отряды «Лиза Алерт» есть в 53 регионах страны. Его операторы горячей линии ежедневно принимают более 200 звонков. Инструкторы «Школы «Лиза Алерт» каждый день учат детей и родителей правилам безопасности. За время существования направления эти занятия посетили уже более 400 000 человек, Школа действует в 43 регионах страны.

В вопросах материальной помощи позиция добровольческого «Лиза Алерт» остаётся неизменной с момента возникновения отряда: финансовая помощь и денежные средства не принимаются.

 

Тэги: поиск людей, волонтеры

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